Horóscopo do dia

Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Atualizado em 1 out 2021, 23h05 - Publicado em 2 out 2021, 07h00

Recado dos astros: algumas vezes estamos rodeados de pessoas no mínimo duvidosas, mas não sabemos. Se ninguém reconhece seus esforços, valorize quem você é! Não deixe falsos amigos baixarem sua autoestima. Esteja atenta para descobrir quem são os vampiros que estão te sugando! Dê limites. Sem dó e nem piedade, ok? Afinal, eles não estão tendo de você… Pense nisso.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br