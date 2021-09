Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Peixes, e nos alerta para tomar muito cuidado com a energia dos lugares e das pessoas que mais convivemos em nosso dia a dia. Estaremos mais esponjinhas que o normal, absorvendo o que não é nosso, a ponto de nos desconhecermos, ficarmos confusas, tristes… Calma, isso não é seu! Os próximos dias serão de alerta total a respeito disso. Se proteja. Combinado?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br