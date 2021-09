Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: amigos são a família que escolhemos para nós. Que tal revê-los? Conversar, mandar uma mensagem e perguntar como estão… Um amigo verdadeiro poderá abrir seus olhos sobre algo que você não está percebendo. A verdade pode doer, mas ela vai te libertar… Você quer ser livre? Aceite.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br