Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Aquário, nos tornando mais criativas, questionadoras (irritadas com ordens que possam vir), propensas a ir contra algo ou alguém – e isso pode trazer problemas plenamente evitáveis. Aceite que existem pessoas que não querem crescer, mudar ou evoluir… Soluções podem surgir em momentos em que você não está focada em encontrá-las. Esteja aberta…

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br