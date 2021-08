Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua em Sagitário encontra Vênus transitando em Libra, e o resultado é uma explosão de sensações. Vontade de desbravar caminhos novos com quem ama, estudar algo que goste, investir em viagens… O mundo é muito maior do que imaginamos. Faça o que ama e se permita ir além. Recado forte e que pede ousadia. Aceita o desafio?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br