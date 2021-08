Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Uiiii… Sexta-feira 13! Recado dos astros: amar é um caminho de via dupla. Quando apenas um dos lados cuida da relação, é hora de parar para refletir sobre o futuro dela. Conversar e abrir seu coração é um ato de coragem necessário para uma vida a dois saudável. Para as solteiras: você está disposto a fazer esse movimento?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br