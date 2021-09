Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passando a transitar em Leão traz todo o magnetismo do astro rei, o Sol, a seu favor. Aproveite o dia para ir além no seu trabalho (faça mais que o combinado), se arrumar diferente (colocar aquela roupa guardada para ocasiões especiais), lembrar que você é INCRÍVEL! Se prepare para chamar a atenção, ser reconhecida e BRILHAR! Permita-se irradiar sua luz!

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora.