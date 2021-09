Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta dos astros: se estiver emotiva, se percebendo mais chorona que o normal, não se assuste. Os astros tendem a nos pregar peças nesse dia de hoje e nos fazer estar com os sentimentos à flor da pele. Cuidado, emoções em excesso tendem a turvar nossa visão para tomar decisões. Se estiver emotiva demais, evite tomar decisões no calor da emoção, ok?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br