Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Câncer, signo que fala da família, das nossas raízes, do nosso passado o que pode trazer de volta lembranças, mágoas, ressentimentos, assuntos não resolvidos. Se voltar, não brigue com isso não. Olhe com carinho, identifique qual é a lição inacabada e faça o que for preciso para encerrar esse ciclo de vez. Foco em resolver, ok?

