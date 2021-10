Atualizado em 22 out 2021, 20h51 - Publicado em 29 out 2021, 07h00

Um grande quadrado no céu nos oferece uma cobrança maior do que esperamos. Faça o seu melhor sempre e conte com os imprevistos: as coisas podem sair um pouco do seu controle – lembre-se de fazer apenas o que você consegue no momento.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)