Atualizado em 22 out 2021, 20h41 - Publicado em 27 out 2021, 07h00

Por Da Redação Atualizado em 22 out 2021, 20h41 - Publicado em 27 out 2021, 07h00

As responsabilidades estão em alta, com muito rigor e paciência. Tente pensar além do que os olhos podem ver, as possibilidades estão disponíveis e devem ser usadas. Não fique com medo de mudar suas percepções.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)