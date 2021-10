Horóscopo do dia

Atualizado em 8 out 2021, 16h54 - Publicado em 15 out 2021, 07h00

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 16h54 - Publicado em 15 out 2021, 07h00

Não extrapole os seus limites emocionais. Por muitas vezes, aguentamos mais do que o necessário com medo de perder. Contudo, não há perdas no universo – que aliás, sabe muito bem o que é melhor para gente, muito mais do que nós mesmos sabemos. Por isso, cuide bem de tudo que você permite e não permite.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)