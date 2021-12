Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Dia de maior energia, mas também de chances para demandar coisas que estão pendentes. Ative o modo facilitadora e resolva todas as suas pendências para que isso não se arraste para as próximas semanas, sobretudo no campo profissional.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)