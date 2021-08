Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua em Libra e Mercúrio transitando em Virgem, que encontra Vênus e Marte no mesmo signo. A combinação faz o dia de hoje propício para rever suas finanças, fazer aquele tratamento estético, ter aquela DR (sem cobranças, ok?) com quem ama para acertar os ponteiros de novo.

