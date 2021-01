CLAUDIA em Janeiro

Nunca um ano foi tão desejado.

Muitas de nós queríamos tanto que 2020 acabasse logo; que fosse a hora de finalmente realizar todos os rituais de Ano Novo (sejam eles quais forem os que você costuma fazer), que, por fim, viesse aquela sensação de alívio de termos virado a página de um período tão difícil. É verdade que temos conquistas para celebrar do ano que passou. Caminhar até aqui com saúde física e mental é uma das maiores vitórias, que não podemos deixar de comemorar. Também sabemos que, apesar das energias de renovação que rondam as viradas de ano, não basta um calendário mudar para que o que é sofrimento se dissipe. Mas que bom que você chegou, janeiro querido!

Que este seja um mês solar, mas de temperaturas amenas. Que venham as chuvas que refrescam no fim do dia, mas que elas não sejam destrutivas. Que a gente se mantenha leve, mas sem negar os desafios que temos pela frente. Eu sei que é pedir demais. Mas nós merecemos. Na CLAUDIA de janeiro, que lançamos hoje, trazemos uma moda irreverente, a qual chamamos de “Bom humor de verão”, e uma beleza que desobedece as linhas retas, “Olho mágico”. No rol de mulheres incríveis que temos como missão levar até você, conversamos com a epidemiologista Ethel Maciel, em “Corrida pela vida”, e homenageamos na capa e na reportagem “A bravura em se doar” as brasileiras que se ofereceram para testar as vacinas contra a Covid-19. São nobres depoimentos sobre as motivações e desejos que as levaram ser voluntárias.

Esperamos que o decorrer do verão seja essa mistura equilibrada de sentimentos. Que nos mantenhamos fortes e generosas em dias plácidos. Serenas, mas com muita força para não temer o ano que temos pela frente.

