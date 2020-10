O amor e repulsa por Emily em Paris

A série Emily em Paris estreou na Netflix em 2 de outubro, às 4h da manhã no horário do Brasil, e em tão pouco tempo virou alvo de polêmicas e desagrados por parte dos franceses, mais precisamente os parisienses.

A série, criada por Darren Star e com Lilly Collins como a protagonista Emily Cooper, está em primeiro lugar na plataforma no Brasil, conquistando muitos fãs e espectadores por aqui. Em sua primeira temporada, com apenas 10 episódios, a obra fala sobre a vida de uma jovem executiva americana de marketing, mais precisamente da cidade de Chicago.

Linda e divertida, ela tem a oportunidade de trabalhar repentinamente em Paris, a cidade mais romântica do mundo. Emily em Paris, segundo espectadores, é uma mistura de Sex And The City, O Diabo Veste Prada e Gossip Girl não somente por suas histórias, mas também pelos figurinos deslumbrantes que, principalmente, Emily “desfila” em toda a série e são assinados por Patricia Field.

Emily chega a Paris sem saber absolutamente nada de francês, tem dificuldade de fazer amigos no trabalho e tenta em todos os episódios agradar sua chefe francesa que não aceita nada do que fala.

A americana vive aventuras românticas, principalmente com seu vizinho que é chef de cozinha e comprometido, além de criar uma conta no Instagram para contar sobre sua vida em Paris. Sem querer, ela vira uma influenciadora digital com mais de 20 mil seguidores.

“Eu queria fazer um programa sobre um estrangeiro morando em Paris por algum tempo. Quando eu tinha 19 anos fiz toda a viagem de mochila na Europa no verão, desembarquei em Paris, e me apaixonei pela cidade. Eu pensei que seria ótimo compartilhar esse sentimento com o público e criar uma série que exploraria a experiência geral de como é ser um americano no exterior. Viajar e mergulhar em uma cultura estrangeira renova você de certa forma, e abre seus olhos para o mundo. Essa exposição ajuda você a perceber coisas de uma maneira realmente nova e fresca; você tem que sair muito de suas noções preconcebidas. É o que Emily faz na série, e certamente algo que eu fiz quando eu estava fazendo o show”, explicou Darren.

Entre os críticos franceses, a série causou polêmicas sendo chamada de “deplorável” pelos clichês antigos sobre a cidade. “É a imagem completamente errada de Paris. A série é mal atuada e ridícula”, disse o site AlloCiné, que também se revolta pelos atores franceses aceitarem atuar na série. O Sens Critique foi além: “Os roteiristas podem ter hesitado por dois ou três minutos em colocar uma baguete embaixo do braço de cada francês, ou até uma boina para distingui-los claramente, mas por outro lado, todos eles fumam cigarros e flertam até a morte”.

Em seus 10 episódios, Emily em Paris ainda rendeu mais críticas. “Raramente nós tínhamos visto tantos clichês na capital francesa desde os episódios de Gossip Girl ou o final de O Diabo Veste Prada”, resumiu o RTL.

Na série criada por Darren, os franceses são descritos como atrasados, preguiçosos e sexistas segundo o crítico Charles Martin do Première. “Entre as principais características dos franceses na série, destacam-se sua preguiça, conservadorismo, sexismo e falta de higiene. A trama tenta empurrar todos os clichês mais banais e ridículos sobre os franceses”, finaliza.

Entre tantas opiniões, acredita-se que um dos principais pontos da série foi uma americana chegar em Paris para mostrar a eles a forma que o norte-americano vive e se comporta, passagens que acontecem na série o tempo todo através da personagem principal.

“Os escritores estavam escrevendo a série enquanto estávamos todos morando em Paris, então, coletivamente, estávamos todos tendo experiências de peixes fora da água. Todos nós tivemos anedotas da vida real sobre viver em Paris como americanos que entraram na série e existem essas experiências – mais óbvias como barreiras de idioma – bem como diferenças culturais mais sutis. Mas é preciso viver e respirar em um país diferente para ver todas as nuances, e todos nós fizemos isso junto com Emily nesta temporada”, apontou a protagonista Lilly Collins.

Além disso, Emily é persistente e não desiste nunca de fazer dar certo. Ela cria situações e conquista os clientes franceses com sua forma criativa de trabalhar e ser, um dos principais motivos da atriz Lilly Collins aceitar atuar no papel.

“Eu ouvi ‘não’ tantas vezes. Eu também perdi toneladas de testes no início da minha carreira. Se eu não tivesse aceitado aqueles “nãos”, eu não estaria fazendo o que estou fazendo hoje. Eu tive que encontrar maneiras de perseguir minhas paixões e educar-me obtendo outros tipos de experiência. Emily é assim também. Ela vê o “não” como uma vírgula, não um ponto final. Além de se relacionar com a resiliência e determinação de Emily, eu também sou uma grande fã de Darren Star, ao lado de tantas mulheres obcecadas com os programas que ele criou”, disse a atriz.

Poucos mencionam, mas Lilly também é produtora da série e, para ela, tem sido uma honra viver essa experiencia. “Não poderia estar mais honrada e animada por trabalhar com Darren e meus colegas produtores Stephen Joel Brown, Shihan Fey, Jake Fuller e Raphaël Benolielon em meu primeiro papel de produtora. Eles me guiaram pelo processo e me permitiram mergulhar em todos os aspectos. Nós conversamos coisas importantes, incluindo programação, localização de reconhecimento, e figurinos. Fiquei especialmente animada para colaborar com Patricia Field e Marilyn Fitoussi na curadoria de Emily’s. Fui encorajada a compartilhar algumas de minhas experiências reais que estava vivendo em Paris, e incorporá-las às experiências vividas por Emily. Foi incrível!”, revelou.

Bom, na série, os figurinos são pontos altos e chamam a atenção do público. Dior, Cloe, Kenzo, Moschino, Versace, Chanel e Viviane Westwood, são algumas das marcas que podemos desejar e apreciar em Emily Cooper. Praticamente uma lista de desejos.

“Patricia e eu nos conhecemos quando trabalhamos juntos em Sex and the City, e eu sabia que daria certo. E então ela encontrou Marylin Fitoussi, que é uma figurinista francesa designer e um gênio. Com o trabalho de Patricia, há um pouco de realismo mágico. Ela eleva tudo de uma forma tão divertida, é tudo um colírio para os olhos, é fantástico”, diz Star.

Para Lilly estar com Patricia foi uma grande realização. “Trabalhar com Patricia foi um sonho. Eu estava em Londres no ano passado, para uma viagem de trabalho, e me disseram que Patricia queria me conhecer ter uma conversa inicial porque ela queria saber a direção em que levar Emily. Ela tinha ideias, mas ela realmente queria minha opinião. Eu voei para Nova York à noite só para me encontrar com ela, e foi amor à primeira vista. Ela é apenas esta grande energia. Ela me disse: ‘Se você não gostar de algo diga-me, porque nunca mais vamos olhar para ele’. Me senti super confortável com ela imediatamente. Ela fez muitas compras em Paris e me mandava fotos e eu fazia meus comentários. Ela e Marylin foram incríveis. Elas encontraram peças vintage maravilhosas enquanto percorriam a cidade e todos os mercados, além de ter designers fazendo peças que parecidas e inspiradas em Emily. Eu até pude usar algumas peças do próprio armário de Patricia. Eles não tinham medo de misturar e combinar cores, padrões, formas e texturas que eu realmente. Adorei.. Precisamos dessa inspiração e energia agora mais do que nunca.”, finaliza a atriz.

Emily em Paris está disponível na plataforma Netflix como a série mais assistida no Brasil desde a sua estreia há cinco dias atrás, em que a maioria sem dúvidas, apesar de todas as criticas francesas e clichês que os mesmos dizem permear por toda a série, aguardam ansiosos pela segunda temporada, inclusive eu…