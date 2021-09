Veja os sinais que a pele revela em relação à sua saúde

A pele de cada pessoa é única e, por meio da sua cor, textura, homogeneidade, as particularidades são criadas. No entanto, a cútis também é um marcador de sinais de alerta através de sua aparência.

Quando o organismo está doente e desidratado, a pele fica murcha e cinzenta. Já quando existe uma inflamação interna, ela pode ficar avermelhada e inchada.

Muitas vezes a intolerância a alimentos ou medicamentos aparece na pele na forma de urticária, exantemas, bolhas ou feridas. Além disso, em casos de problemas hepáticos ou renais, ela pode ficar amarelada e macilenta.

Veja também: Entenda como as unhas alertam sobre sua saúde

A pele saudável tem brilho, textura homogênea e coloração equilibrada. Mas, para mantê-los, os cuidados de limpeza, hidratação e proteção precisam ser constantes e diários. Conforme haja mudanças bruscas de temperatura e umidade, eles devem ser adaptados.

A pele também irá refletir sobre a alimentação e o sono. Alimentos como açúcar e excesso de carboidratos, assim como leite e derivados, podem deixar a pele inflamada, com vasos dilatados e visíveis a olho nu. Com inflamação, a textura pode ficar mais oleosa e os poros mais abertos. A falta de sono deixa a pele mais desidratada e com coloração acinzentada.

Continua após a publicidade

A exposição ao Sol sem cuidados não só gera danos como o melasma, mas também melanoses e lesões pré-cancerígenas. Observar a sua pele no dia a dia, ajuda a conhecer um pouco mais sobre sua saúde e seus hábitos diários.

Os cremes mais interessantes para ajudar a pele a ficar mais saudável e bonita são aqueles que contenham ácidos hidratantes e antioxidantes. As vitaminas C, E e também a melatonina e o resveratrol podem ser muito úteis.

Os ácidos, como retinóico e glicólico, podem ajudar na renovação e estímulos à formação de colágeno de boa qualidade. A hidratação pode ser feita com ácido hialurônico e ácido mandélico, ceramida, glicerina e óleos essenciais. A fotoproteção deve ter proteção para a luz UVB, UVA, luz visível e infravermelha.

Conheça sua pele e reconheça suas necessidades.

Cuide-se.