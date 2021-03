Vó Dele faz sucesso com vídeos de aventuras com a assistente virtual Alexa

“Alex, eu quero saber das horas, quantas horas?” Assim começa o dia da Vó Delé, uma senhorinha que virou paixão da rede, desde que sua neta Jéssica (@jessicaksilva) começou a postar vídeos de suas aventuras com a assistente virtual (Alexa), no próprio Instagram, há cerca de um mês.

Dona Delecina, a vó Delé, de 87 anos, adorava zanzar pela cidade de Betim, na Grande Belo Horizonte, antes de ter se recolher em casa há mais de 12 meses, quando a pandemia chegou e o isolamento se impôs.

Mãe de 10 filhos, avó de 30 netos e de tantos bisnetos que já perdeu as contas, ela hoje vive confortavelmente com a filha Marlene (e ao som de Amado Batista, diga-se!), mas até outro dia ainda trabalhava e cuidava de um sítio perto de casa. A vida não foi fácil, apesar do sorriso que esboça sem dificuldades. Casou-se duas vezes, e perdeu o primeiro ainda muito jovem. O segundo não lhe trouxe muita alegria e partiu há cerca de 20 anos, deixando-a no comando do clã.

Trabalhando três turnos por dia, ela chegou a varrer as ruas para complementar a renda, vó Delé criou os filhos com louvor e agora curte o retorno do carinho, principalmente com Jessica que a apresentou à primeira Alexa e lhe enche de mimos como lenços de onça, pois ela só usa “animal print”. No começo desta semana, uma surpresa, ela recebeu um presentão da fabricante do aparelho: um Alex (ela, definitivamente, não consegue falar Alexa) que não só toca Amado Batista, Leandro e Leonardo e outros ídolos, como também exibe as imagens deles. Ela está no céu.

Vó Delé, Alex e Jéssica vão conversar comigo na live desta quarta-feira, dia 10, do CONVERSA DE VÓ, às 17h30. Se puder, dê uma passadinha lá no meu Insta