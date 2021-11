Esta vovó ficou rica fazendo vídeos engraçados na redes sociais

Pauline Kana, 95, não é uma vovó “coronnial”, cuja fama veio com a pandemia e o consequente isolamento social. Seu sucesso ao lado do neto começou em 2013, quando as redes nem tinham o poder que vemos hoje. O start se deu quando Ross (@rosssmith) ainda estava na faculdade e resolveu gravar um vídeo jogando basquete com a avó, que bloqueou a tacada dele de forma divertida e foi parar no perfil do Vine, extinta plataforma de vídeos.

Embora o humor da dupla seja bem pastelão, ao estilo comédia blockbuster, é gostoso ver as verdadeiras superproduções que a dupla protagoniza, com figurinos incríveis e execução caprichada. O roteiro é quase sempre o mesmo, ela tira sarro dele ou vice-versa.

O sucesso nas redes fez a dupla enriquecer de forma jamais prevista por Pauline, que cresceu pobre durante a Segunda Guerra Mundial e sempre trabalhou em empregos de “colarinho azul”, ganhando pouco e não tendo reconhecimento.

Segundo matéria da CNBC, num primeiro momento, a avó de Ross se recusou a mudar-se de sua casa de 70 m2 em Youngstown, Ohio, e nem queria o dinheiro que seus vídeos geravam, mas o neto e sua mãe acabaram fazendo uma poupança para ela, que hoje é um velhinha rica e mais famosa do que jamais imaginaria.

