Vacinação dá chance de reencontro entre neta e avós (e rende belas fotos)

Foi no mês de novembro que contei brevemente por aqui a história de dona Teresinha, 93, e seu Oswaldo, 93, avós de Isis Medeiros, uma gigante em captar e documentar imagens. Àquela altura, eles, que amavam ver o casarão cheio, seguiam isolados numa fazenda centenária em Canaã, Minas Gerais.

Coloridas e levemente empoeiradas, como são as lembranças da roça, as imagens de Isis mostravam uma beleza triste com pequenos indícios de esperança. De tão lindo, o material batizado de “Histórias do Meu Quintal” virou vídeo e foi publicado pelo Instituto Moreira Salles, dentro do programa Convida, um bálsamo para os tempos pandêmicos.

Pois no último dia 13 fevereiro, a neta teve a chance de reencontrar seus amados para um ritual que passou a ser discretamente festejado por famílias do mundo todo: a vacinação. Já eram 5 meses sem vê-los, mas a câmera estava carregada de esperança e registrou o momento em preto e branco(afinal, ainda não dá pra comemorar). Acho que não preciso escrever mais nada.