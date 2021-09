Vídeo de skatista de 73 anos é prova de que velhice saudável é possível!

Há algumas semanas no meu Instagram (@nataliadornellas), quando postei o vídeo do Sr. Igor (sobrenome não divulgado) deslizando na pista, vieram muitos likes, compartilhamentos e questionamentos também. Não seria fake? Um idoso fazendo aquelas manobras… Hum, estranho!

Enquanto não sabia mais sobre ele, pois o vídeo me chegou como chegam muitas das sugestões de seguidores que sabem que eu venero a “bela velhice”, mas desconhecem a fonte do material, fui conversar com gente que trabalha com saúde e longevidade para saber se era possível alguém muito experiente nesta vida ter aquela performance digna de Rayssa Leal, a nossa Fadinha.

A Dra. Claudia Caciquinho, geriatra, apostou na veracidade e na possibilidade de uma velhice saudável, quando se trabalha desde sempre. “A postura e a agilidade, quando ele sai do skate, realmente não são de um idoso, mas a gente tem visto cada vez mais superidosos (maiores de 80 anos e com sáude de gente de 50, numa definição rasteira) por aí. Muitos começaram a praticar surf ou corrida, por exemplo, após os 50 anos.”

Marayra França, também geriatra, reforçou: “Mesmo que seja pouco provável, não é impossível. O ideal era que pudéssemos transportar para o lúdico como forma de melhorar a autoestima, performance e qualidade de vida do idoso”.

Dias depois, soube mais sobre Igor, que segue sem sobrenome divulgado na imprensa global: O skatista tem 73 anos e começou a praticar amadoramente em 1981, ou seja, há 40 anos. Ele vive em São Petersburgo e quem compartilhou a publicação foi o surfista Max Timukhin. O vídeo já conta com mais de 11 milhões de visualizações por motivos óbvios.