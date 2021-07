Rainha! As fotos dos 90 anos dessa vovó da “realeza” são encantadoras

Mais jovem que muita garotinha, a matriarca da família Perskins, da Carolina do Norte, chegou aos 90 em grande estilo e as fotos do ensaio comemorativo rodaram o mundo. Conhecida como G-Ma, a nonagenária ficou radiante vestindo um tutu cor de rosa e uma coroa, um look bem fora do padrão das nossas avós, mas que tem tudo a ver com a cultura dos estadunidenses.

Há tempos sem ver a avó por causa do isolamento, a neta Stephanie convocou a amiga Mellisa Denny, que é fotógrafa, para a produção que contou com um trono, bolo, balões, biscoitos no formato de seu rosto, além da coroa, claro, e uma camiseta personalizada com os dizeres “Levei 90 anos para ficar tão bem!”. A locação escolhida foi Reynolda Gardens of Wake Forest, um campus universitário conhecido pela beleza.

Stephnie revelou, em seu Facebook, que já visto várias tinha pessoas de diversas faixas etárias na internet fazerem sessões de fotos nesse clima “royal” e pensou em propor o mesmo para a avó que amou a ideia.