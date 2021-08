Após 94 anos, idosa realiza o sonho de ser noiva

Lá vem a noiva

Quanto tempo se pode esperar para ter um sonho realizado? Para Martha Tucker, de 94, foram 70 anos. Proibida de se vestir de noiva por ser negra, nos anos 1950, no Alabama, estado absolutamente segregacionista, ela, enfim, pode viver a sensação do “grande dia” .

Fazer um “casamento”, sete décadas depois, foi uma ideia de Angela Stroizer, neta de Tucker, que presenteou a avó com o vestido e ainda proporcionou uma espécie de “dia da noiva”, com muitas regalias e mimos.

“Isso me fez sentir como uma noiva de verdade. Gostaria de estar com aquele vestido quando me casei, gostaria que meu marido pudesse ter me visto assim”, disse ela ao The Washington Post.