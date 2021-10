Marido cria jardim encantador para alegrar esposa que perdeu a visão

Prepare-se para uma linda história. Depois de 30 anos de casamento, a Sra. Yasuko Kuroki, que é diabética, acabou perdendo a visão. O que, claro, foi devastador para o casal, que acordava cedo todas as manhãs para cuidar de suas vacas leiteiras, numa propriedade na província de Miyazaki, no Japão.

Vendo a tristeza da esposa, Sr Kuroki quis surpreendê-la e percebeu o quanto as pessoas admiravam a flor rosa shibazakura, que plantava em suas terras. Ele pensou que, se ampliasse a área de cultivo, as pessoas viriam para a sua casa e alegrariam sua companheira, além do que, trata-se de uma espécie deliciosamente perfumada.

De olho nisso, ele deixou sua fazenda de gado leiteiro e começou a plantar campos de flor para ela, o que se tornou o embrião de um parque aberto ao público, que recebe turistas do mundo todo. O sorriso, claro, voltou ao rosto de nossa protagonista e foi parar no Bored Panda, fonte desta coluna.