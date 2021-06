Inspirado nas princesas da Disney, neto faz ensaio apaixonante da avó

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Dona Maria, 84 anos, moradora de Três Corações, Minas Gerais, é a avó do Thalles Lima (@limalimonada), um fotógrafo que não se contenta com um simples retrato, gosta de criar histórias lindas e fantasiosas.

Como é comum às pessoas de sua geração, ela sempre evitou os flashes, mas, em seu aniversário de 80 anos, se rendeu aos encantos do neto e topou posar, dando início a uma série de ensaios temáticos. Virou musa.

Mãe de 15, avó de 19 e bisa de 7, dona Maria sempre foi uma vó maravilhosa para Thalles, uma criança diferente das outras, uma ovelha colorida, como ele gosta de contar: “Eu sempre fui muito diferente, no jeito de agir, no jeito de pensar, e ela nunca me tratou diferente, por eu ser diferente”.

A cumplicidade entre eles é visível nas sequências de fotos, que hoje ela já topa fazer sem pestanejar. Para ajudar Thalles a vender seu trabalho e encantar as pessoas, ela já posou como Branca de Neve, Cinderela e Bela. Uma lindeza!

Veja, abaixo, os registros do ensaio:

