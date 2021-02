Segredo da longevidade desta idosa na Sibéria é patinar no gelo

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Patinar no gelo é a paixão (e também o segredo de longevidade) de Lyubov Morekhodova. Baba Lyuba, como é carinhosamente apelidada, tem 79 anos e desde criança vive na Sibéria às margens do famoso lago Baikal, considerado o mais profundo do mundo.

Acostumada a um inverno que dura cerca de seis meses por ano, ela patina desde que se entende por gente e teve sua primeira bota feita pelo pai, já que era o único jeito de circular e ir à escola na estação fria.

Lyubov vive só e cuida de quatro cachorros, cinco vacas, dois bezerros e quatro galinhas, que garantem sua subsistência, mas, sempre que consegue uma folga, vai para o espelho d’água que considera uma espécie de tesouro, apesar das adversidades inerentes à vida no gelo.

Sua gratidão e alegria contagiantes estão em todos os vídeos que começaram a circular sobre ela nos últimos tempos. O mais recente, veiculado pela Aljazeera é uma declaração de amor e uma lição de vida. Veja:

Curiosamente, seu sobrenome Morekhodova significa “aquele que anda sobre as águas” e não poderia ser mais adequado a uma mulher que considera um lago congelado uma espécie de divindade.

