Esta é Ms. Pat, 86 anos, sua nova referência de velhinha estilosa

Se sua referência de velhinha estilosa parou em Iris Apfel é com grande orgulho que apresento Ms. Pat,@cherypickedmarket,uma das queridinhas de Ari Seth Cohen, o criador do ecossistema Advanced Style. Por trás de óculos extravagantes e looks que parecem ter saído dos figurinos de Patricia Field (leia-se Sexy and The City), Patricia Beall é daquelas criaturas que quebram qualquer previsão de uma velhice sem graça, apesar de suas limitações aparentes.

Aos 86, ela acaba de estrelar a campanha da nova coleção de óculos da See Eyewear e não vê a hora de a pandemia passar para voltar a dar seus bordejos pela ensolarada Miami, onde vive com o neto Gunnar, que é fotógrafo e diretor de arte, e a filha Kim.

Nascida em 1934, na cidade de Baltimore, ela se mudou para o sul de Coral Gables, ainda criança e frequentou a Universidade da Flórida como majorette (uma espécie de líder de torcida que maneja bastões). Fashionista desde que se entende por gente, Ms. Pat foi personal stylist de gente como Kim Novak e Esther Williams, e trabalhou como compradora da loja de departamento Burdines, na década de 1950. Foi nessa época que desembarcou no Brasil, conforme me disse sua filha Kim. “Mamãe esteve no Brasil uma vez, nos anos 1950, e disse que foi incrivelmente bonito e acolhedor. Ela fez uma viagem de trabalho para Caracas, para comprar artigos de couro para a loja, e na volta passou uns dias curtindo a praia no Rio”.

Mãe de três filhos, avó de quatro netos, Pat ignora as adversidades de um Parkinson avançado e passa os dias montando looks de pegada vintage e se deliciando com sobremesas calóricas que saboreia à beira da piscina, protagonizando sua particular “dolce vitta”. Não duvido nada que sua história vire um livro.

*Para ver mais histórias com esta e acompanhar a minha “curadoria de avós”, acesse nataliadornellas.com.br ou @nataliadornellas, no Instagram. E se conhecer personagens que mereçam ter suas histórias contatadas, por favor, me deixe saber (natalia@nataliadornellas.com. br).