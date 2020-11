Que seja infinito: as fotos emocionantes das bodas deste casal de 84 anos

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

A renovação do amor de um casal não é novidade nenhuma, mas convenhamos que, nesses tempos líquidos em que tudo se desfaz, comemorar muitos anos de matrimônio é motivo para festa de arromba.

Era essa a ideia dos 7 filhos, 15 netos e 24 bisnetos de Seu João e Dona Nadir, que vinham planejando tudinho para suas “bodas de ébano” (66 anos), mas tiveram que mudar de plano em função da pandemia. Diante das recomendações das autoridades de saúde de evitar aglomerações, o festão, com a parentada toda, acabou virando um ensaio fotográfico clicado por Poly dos Anjos, que é bisneta deles, lá no mês de abril, começo do isolamento.



O que o casal de 84 anos (ele é só um pouquinho mais velho que ela) não esperava era que a família festeira inscreveria sua história num concurso para ganhar um mini wedding e sairia vencedora com mil votos de frente. Diante disso, fizeram uma listinha apertada de 12 nomes e marcaram o casório para o comecinho de setembro, que é o novo mês das noivas.

E alguém ainda ainda discorda de que “o amor é lindo”?

*Para ver mais histórias com esta e acompanhar minha “curadoria de avós e avós”, acesse nataliadornellas.com.br ou @nataliadornellas, no Instagram. Ah, e se conhecer personagens que mereçam ter suas histórias contadas, me deixe saber.