Que conversa é essa?

Atualizado em 21 out 2020, 12h53 - Publicado em 21 out 2020, 17h00

Por Natália Dornellas - Atualizado em 21 out 2020, 12h53 - Publicado em 21 out 2020, 17h00

Quanto amor cabe num colo de vó? Você se lembra daquela comida de infância que só avó sabe fazer? Foi em busca da afetividade e do acolhimento que nossas vovós trazem, e também para jogar luz sobre essas matriarcas e suas histórias que nasceu o Conversa de Vó, uma visita virtual que faço a personagens de todo o Brasil, via Instagram, em pleno domingo, o dia oficial do almoço de família.

Depois de mergulhar profundamente no universo da longevidade sendo cuidadora do meu pai, que tinha um parkinsonismo raro e faleceu no fim do último ano, eu, que a vida toda escrevi sobre moda e adjacências, resolvi mudar o rumo da prosa e trabalhar com as pessoas que já passaram dos 70 e suas famílias.

Depois da “visita” dominical, o Conversa de Vó se desdobra num podcast delicioso – de efeito ansiolítico, como já me disseram – que acaba de entra no ar, toda quinta-feira, nas plataformas agregadoras de podcast.

Aqui neste portal, em que entro pedindo licença e honrando a todas as mulheres que me antecedem e caminham comigo, eu pretendo ir além das conversas dominicais, apresentando semanalmente personagens especiais que já passaram dos 80 anos. Os vovôs também são super bem-vindos, caso queiram se pronunciar.