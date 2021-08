Minimalismo vira tendência na decoração de casamentos e no estilo da festa

M

uitos novos formatos de casamentos surgiram nos últimos anos e, cada vez mais, os noivos procuram conceitos personalizados, que mostrem quem eles são. O evento vira uma extensão natural do lifestyle do casal e, quem antes não se identificava com uma festa repleta de detalhes, agora pode se apoiar no minimalismo e focar apenas no que realmente importa.

O minimalismo surgiu como movimento artístico no final dos anos 1950, nos Estados Unidos, e ganhou força nas décadas de 1960 e 1970 através de nomes como Agnes Martin, Dan Flavin, Donald Judd e Sol LeWitt.

Esses artistas rejeitavam a ideia de que suas obras devessem revelar emoções e visões particulares. A falta de expressão deliberada possibilitou a criação de trabalhos neutros, que deveriam ser apreciados por si só – e nada além disso. Já que o objetivo é valorizar a característica bruta dos materiais, formas e cores, as obras desse período são frequentemente associadas aos conceitos de verdade, honestidade e pureza.

Como acontece com a maioria dos movimentos, o minimalismo rompeu as barreiras do mundo da arte e invadiu a cultura popular. Recentemente, a prática tem conquistado cada vez mais adeptos, que percebem que a escolha de viver com menos pode trazer muitos benefícios. Quando a filosofia de vida adotada faz sentido e flui de forma orgânica, é natural que surja o desejo de comemorar a união da mesma maneira.

O casamento minimalista segue uma estética definida pela elegância e pela simplicidade. A criadora

de conteúdo Larissa Muniz, à frente do blog Casamento Minimalista (@casamento.minimalista), explica que a neutralidade de cores e a ausência de elementos é a síntese do estilo.

“A decoração utiliza os espaços negativos para enaltecer o que está presente – o vazio é um elemento importante na composição”, esclarece. Formas geométricas e linhas podem ser utilizadas para compor o visual do evento. A paleta de cores geralmente é de tons suaves ou de uma cor única.

“As palavras que vêm à mente são monocromático, clean, moderno, mas o conceito vai muito além de suas características visuais. Na verdade, tem a ver com a consciência do que é essencial”, explica Larissa. “Os noivos minimalistas não têm medo de quebrar tradição e não se sentem ‘obrigados’ a seguir protocolos que não façam sentido a eles.”

Há quem acredite que o casamento minimalista é mais econômico, mas Larissa garante que nem sempre é o caso. “O estilo minimal não é uma opção necessariamente mais barata. Os noivos que querem comemorar com essa proposta não têm escassez de recursos, mas um propósito claro e são, muitas vezes, mais criteriosos com seus investimentos do que noivos tradicionais”, diz ela.

O consumo consciente, quando já é uma prática no dia a dia, torna-se instintivo no planejamento do evento. O casal geralmente não está disposto a pagar pelo que considera desnecessário, mas vai colocar a mão no bolso para oferecer o melhor daquilo que importa. “Um casal pode não querer gastar com flores, porque não vê propósito nisso, mas vai pagar por um bom bufê, se gastronomia for algo relevante para eles”, exemplifica Larissa.

Naturalmente, a sustentabilidade é um fator determinante. Gerar menos lixo e desperdício é consequência de um evento sem excessos. “O foco desses casais está muito mais na experiência que vão proporcionar aos seus convidados do que no consumo”, comenta Larissa. A chave é sair do piloto automático e se perguntar o que é indispensável para criar um dia inesquecível.

Menos é bom

”Não confunda simples com simplório”, alerta Larissa, do blog Casamento Minimalista. Existe um equilíbrio delicado até chegar na sofisticação do estilo. É possível eleger pontos que mereçam ser destacados, como o altar ou a mesa de doces. Nesses cenários, vale acrescentar elementos que chamem atenção, mas sempre sem excessos. De modo geral, o casamento minimalista tem poucas flores e segue uma estética clean, evitando o mix de texturas. O segredo está na escolha do mobiliário e das peças utilizadas, que devem ser geométricas e com linhas contínuas. O monocromático faz parte da linguagem minimalista e isso pode ser explorado no buquê da noiva e nos demais arranjos de flores, que podem ser desidratadas ou naturais.

Pra ver e pra comer

O princípio do minimalismo exige que tudo seja funcional e tenha um propósito claro. Por isso, a mesa de doces e o bolo devem dar água na boca! Dispense acabamentos elaborados e escolha suportes de vidro ou de madeira para compor uma mesa neutra e sofisticada.

Vestida de você

Enquanto algumas noivas sonham com longas caudas, saias e mais saias de tule e bordados, outras preferem a abordagem do “menos é mais”. O vestido de noiva minimalista é, geralmente, confeccionado em tecidos lisos, sem aplicações ou rendas, e tem cortes retos. Casar não significa obrigatoriamente escolher um vestido lotado de aplicações e cristais. Às vezes, um decote interessante, um recorte geométrico ou uma manga estruturada garantem o visual de parar o trânsito. Ainda dá para brincar com acessórios, que podem acrescentar um toque final de personalidade.

