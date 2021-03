Estes são os primeiros passos para assumir o controle do seu dinheiro

Carol Sandler é jornalista, fundadora do Finanças Femininas e autora do "Detox das Compras"

O primeiro passo costuma ser o mais difícil. É aquele que damos com as pernas bambas, naquele misto de adrenalina e meio – mas, uma vez que o pé firma no chão, é só continuar a andar para alcançar seu destino.

Funciona assim com tudo – inclusive na hora de cuidar das finanças.

Considerando que a história da mulher com o dinheiro é recente – só pudemos ganhar nosso próprio dinheiro e geri-lo a partir do final dos anos 1960 –, é mais do que natural que a insegurança venha em cargas altas.

Qual planilha baixar? Quais livros ler? Quem seguir no Instagram? Calma, respira. O primeiro passo está dentro de você, não fora.

O primeiro passo é reconhecer que você não sabe controlar seu dinheiro – e tudo bem. Não digo isso para inferiorizar, mas porque admitir isso para si mesma é como resetar todas suas crenças. É um começo novinho em folha para uma relação saudável com suas finanças.

Vamos recomeçar?

Agora você tem uma folha em branco e pode olhar com carinho e compaixão para si e para sua carteira.

O segundo passo é procurar conhecimento. Isso vai te ajudar a ter um olhar treinado para analisar suas contas e fazer mudanças estratégicas.

Continua após a publicidade

Há quem prefira livros – outras aprendem melhor com vídeo. Se você é do segundo time, a partir de hoje vou conduzir uma semana de lives para cobrir áreas que eu considero fundamentais neste recomeço: orçamento, investimento e carreira.

Nesta segunda-feira (1º), conversarei com a dona do maior canal de psicanálise no Youtube, Maria Homem. Vamos falar sobre a evolução da mulher no mercado de trabalho – o espaço que já conquistamos e o que ainda precisa evoluir.

Na terça-feira (2), o papo é com a super Vivi Duarte – CEO do BuzzFeed Brasil e fundadora da consultoria sobre gênero e diversidade @planofeminino –, sobre postura no ambiente de trabalho, mesmo quando ele é dominado por homens.

Na quarta-feira (3), minha convidada é a cofundadora e CPO da Warren, uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil, Kelly Gusmão. Ela promete explicar como poupar mais dinheiro e multiplicar suas economias com os investimentos certos.

Para encerrar, na quinta-feira (4), a superintendente de Educação Financeira da ANBIMA (associação de bancos e fundos de investimento), Ana Leoni, mostrará o caminho para você melhorar sua relação com o dinheiro e alcançar sua independência financeira com investimentos.

E tudo isso é de graça, viu? É só clicar aqui e se inscrever.

Eu fiz questão de reunir um timaço de mulheres poderosas, que estão prontas para te ajudar a começar – aliás, recomeçar – os cuidados com seu dinheiro.

Nunca é tarde para ter uma relação saudável com seu dinheiro. É isso que garantirá sua independência financeira e, por fim, sua autonomia enquanto mulher e indivíduo.