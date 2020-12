O turismo da vacina

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Tava pensando… será que organizo um mochilão da maturidade para as amigas 50+ pegarem um ônibus na rodoviária aqui do Rio e irmos pra Sampa só pra nos vacinarmos?

Tava pensando num roteiro. Parada em Aparecida para agradecer à ciência; depois dar um pulo em Cunha pra ver as plantações de lavanda; chegando na capital paulista vamos para um hotel low budget e aproveitamos para ver a exposição dos Gêmeos.

No dia seguinte, cedinho, vamos para o posto de saúde em algum bairro de São Paulo sem antes agradecer ao esforço de marketing e ego do governador João Dória. Apesar de eu ser zero coxinha, tenho que admitir que o cara teve culhão e presença frente à gripezinha e ao negacionismo do Governo Federal.

De quebra, ao tomar a dose, vou fazer um misto de selfie com look do dia e taguear o Covas, a Margareth Dalcomo e o Otavio Guedes, as três pessoas que mais ouço falar do vírus na TV. Vacinada, vou ostentar minha carteirinha de vacinação como se fosse a última bolsa da Prada e, ao voltar para o Rio, plastificar meu carnê e lembrar como foi longo esse caminho até a vacina. Muitos mortos, muitos doentes, um planeta em alerta e os humanos batendo cabeça para conseguirem existir.

Tava pensando com meus botões. Que 2021 seja varrido por um espírito de empatia e ajuda mútua pois se não aprendemos nada com essa pandemia, pode se isolar numa ilha deserta e banir o GPS afinal você perdeu sua maior oportunidade de ser alguém melhor.

O que não deixei de fazer nestes 9 meses foi pensar. Essa gestação me gerou frutos ambíguos. Dias sim, dias não. E vocês? No que andam pensando?

