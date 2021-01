Sex and The City de volta na versão 50+

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Aprendi tanta coisa com esse seriado americano exibido em 1998 pela primeira vez. Por exemplo: como até hoje purê de inhame para ter mais tesão, sobretudo depois que entrei na menopausa severa e não posso fazer reposição hormonal alguma.

Abro os jornais (sim, eu ainda leio na versão física, em papel) e dou de cara com a notícia que Carrie, Charlotte e Miranda voltarão na versão 50+ falando do processo de amadurecimento e (envelhecimento) das amigas. O susto e a decepção vieram com a revelação que Samantha, a personagem tarada, descolada e politicamente incorreta não vai figurar na versão 2021.

Fiquei de quatro. Abaladíssima afinal além de ter a mesma profissão que eu, ela era a imagem da mulher mais madura, a mais desinibida, a mais sexualmente ativa e porque não a mais engraçada. Morria de rir com suas tiradas sacanas , astutas e seu apetite voraz por bundas, bíceps, pescoços, pintos de todas as cores, tamanhos, desempenho e porque não, sabores. Ela vai fazer falta.

Aliás, quem nunca aqui brincou de ser uma delas, do quarteto fantástico? Eu juntava minhas amigas e fazíamos uma espécie de pré-Saia Justa, falando coisa séria e merda a valer, tendo falos e falas na pauta do dia. E não faltava um Cosmopolitan para facilitar a nossa linguagem. Moda? Não sou freak com sapatos, afinal nunca tive um Louboutin, mas valia tudo, até pintar a sola de carmim e se achar uma fashionista de carteirinha.

E assim quero voltar a ter meus debates, agora remasterizados para as cinquentonas, que como eu ainda trabalhamos, transamos e vivemos a valer. Se o seriado, doravante batizado And Just Like That vier depois da vacinação no Brasil, vou incluir mini luxos em meu revival como uma viagem a NY e porque não, chamar meu marido de Mr Big e mandar ver.

Thanks HBO Max. Vou grudar no canal de vocês e vidrar meus óculos grau 5 de hipermetropia na telinha, maratonando os dez episódios num piscar de olhos.