Previsão Astrológica para quinta-feira (03)

A Lua em Áries traz a iniciativa para desbravar caminhos novos, ir atrás daquilo que é seu, que lhe pertence. Lutar pelos seus sonhos, objetivos e metas. Aproveite essa energia e faça acontecer. Não espere pela aprovação dos demais. Siga seu coração.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br