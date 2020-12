Previsão astrológica para sua terça-feira (29)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Nossa comida é carregada de vibrações da pessoa que a preparou. Preste atenção a como você cozinha e onde faz suas refeições. Seu estômago pode ficar sensível hoje com a Lua passando a transitar no signo de Câncer.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista e Mestre em Educação, Escritora da Luz da Serra Editora.