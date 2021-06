Previsão astrológica para terça (08)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Gêmeos incentiva a aprender algo novo, conversar com pessoas, compartilhar conhecimentos e ampliar a visão sobre algum setor da vida. Esteja aberta ao inesperado. Olhe para o céu e diga: novidades podem vir. Estou aqui.

