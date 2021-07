Previsão astrológica desta terça-feira (27)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: Nossa energia é o nosso cartão de visitas e somos nós os responsáveis em mantê-la o mais elevada possível. Se estamos bem, vemos a vida com esses olhos, do contrário… Foco do dia: Orai e Vigiai a sua energia (pensamentos, sentimentos, lugares que frequenta). Blinde-se.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br