Previsão astrológica desta terça-feira (20)

Recado dos Astros: a vida é muito maior do que você imagina. Sinta-se convidada a ir além. Como? Abrindo a sua mente. De que forma? Aprendendo com os outros, estudando, compartilhando. Modo “eterno aprendiz” ativado. Topa?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br