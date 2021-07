Previsão astrológica desta sexta-feira (23)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Que tal fechar a semana com aquela meta batida? A Lua em Capricórnio vem dar aquela forcinha extra. Defina-a e mãos à obra. Não desista no meio do caminho, ok? A satisfação de ter chegado lá é impagável! Você consegue.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br