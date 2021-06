Previsão astrológica desta sexta-feira (18)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua transitando em Libra nos convida a cuidar da nossa autoestima. Lembre-se: o que vemos fora reflete o que temos dentro. Que tal dar uma forcinha e, neste dia de hoje, colocar aquela roupa que tem guardada para sair? Arrumar ou dar uma repaginada no cabelo? Se arrume para você. Aceita o desafio?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br