Previsão astrológica desta segunda-feira (21)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

O Sol em Câncer ilumina nossas emoções e nos estimula a olhar para elas com carinho e atenção. Brigar com o que sentimos é negar quem somos. É hora de unir a mente com o coração. Desafio do dia: sentir primeiro para depois pensar sobre. Topa?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br