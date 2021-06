Previsão astrológica desta quinta-feira (10)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: dia de eclipse solar em Gêmeos. Ótimo dia para fazer novas amizades, refletir sobre dons e talentos poderosos que existem em você e que pedem passagem para vir à tona. Autoconhecimento é a palavra do dia. Invista em algo que faça você mergulhar nas profundezas do seu ser: livros, mapa astral, cursos, debates.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br