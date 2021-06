Previsão astrológica desta quarta-feira (23)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: Parece óbvio, mas não é: nem todos estão preparados para lidar com a verdade. Certifique-se antes de falar se as pessoas não estão apenas querendo desabafar com você. Assim, problemas podem ser evitados. Topa?

* Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br