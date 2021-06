Previsão astrológica para quarta-feira (16)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua em Virgem chega para pedir atenção com a sua saúde. Como está sua alimentação? Tem bebido água? Dormido o suficiente? O dia está propício para restaurar ou reforçar hábitos saudáveis como um detox ou uma alimentação mais natural. Topa?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br