Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Escorpião nos traz o superpoder do raio-x do Superman. Nada passa sem ser percebido. Mentir nunca é uma boa opção, mas hoje menos ainda. Fica o alerta!

