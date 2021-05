Previsão astrológica para terça (25/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Que tal surpreender o amado(a)? A energia dos astros favorece momentos íntimos. Se abra para viver fantasias. O prazer faz parte da vida. Mesmo que não sinta junto de alguém, conquiste-o de outras formas… Use sua criatividade.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.