Previsão astrológica para sua terça-feira (23)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Tudo é impregnado com a energia de quem manipula antes. Por isso, preste atenção a quem faz sua comida (até você mesma), se alguém ajuda na limpeza da sua casa, etc… Os astros alertam para problemas que podem ter origem nisso: pesadelos, dor de estômago, cansaço sem motivo, entre outros.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

Resiliência: como se fortalecer para enfrentar os seus problemas