Previsão astrológica para sua terça-feira (2)

A mentira tem perna curta, já diz o ditado. Com a Lua passando a transitar em Escorpião, dificilmente algo passará sem ser notado por você. Prepare-se, pois alguma verdade poderá saltar aos seus olhos pedindo por uma tomada de decisão.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

