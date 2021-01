Previsão astrológica para sua terça-feira (19)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Sol entrando em Aquário nos lembra o quanto é importante sermos nós mesmas. Hoje, ouse ser autêntica, respeite a sua individualidade e a dos outros. Faça e perceba como você se sentirá ao final do dia!

