Previsão astrológica para sua sexta-feira (19)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Amanhã começa oficialmente o ano novo astrológico! Que tal uma paradinha para colocar no papel como você deseja chegar ao final dele? Reflita se precisará de ajuda, se será necessário aprender algo novo, se conectar a pessoas certas… Anote e tome atitudes nesta direção.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.